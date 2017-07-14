توقيف 86 سوريا حاولوا الدخول خلسة إلى لبنان

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه استكمالا لمكافحة تهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان، ونتيجة للمتابعة والرصد، تمكنت شعبة المعلومات من توقيف 86 شخصا سوريا من بينهم 30 طفلا دون 10 سنوات، وذلك بتاريخي 13 و14/7/2017 في بلدة الصويري البقاعية، لمحاولتهم الدخول إلى الاراضي اللبنانية خلسة.

وأضافت:”كما تمّ توقيف المدعوين اللبنانيين م. س. 1997 وم. غ.( 1996) لإقدامهما بتواريخ سابقة، على تهريب أشخاص سوريين الى لبنان، وتم ضبط “فان” “و” كارافان” يستخدمان في التهريب”.

وأكدت أنه تمّ تسايمهم جميعا إلى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني، بناء على إشارة القضاء المختص.