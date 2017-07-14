فعاليات عرسال والنازحين السوريين: عرسال كانت ولا تزال تحت سقف الدولة اللبنانية

عُقد الجمعة، في مكتب منسقية عرسال في “تيار المستقبل”، لقاء ضم رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري وعدداً من فعالياتها وممثلين عن مخيمات النازحين السوريين، خلص إلى التأكيد على المواقف الآتية:

أولاً: يبدي النازحون السوريون في عرسال ومحيطها كل الشكر للدولة اللبنانية وشعبها على حسن استقبالهم كضيوف وأخوة، في ظل الحرب الدائرة على أرضهم في سوريا، ويؤكدون دعمهم لكل ما تقوم به الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية من جهود لضمان أمن النازحين في مخيماتهم.

ثانياً: يؤكد المجتمعون على تقديرهم للتحقيق الشفاف الذي بادرت قيادة الجيش إلى القيام به، لجلاء الملابسات التي رافقت العملية الأخيرة في بعض مخيمات النازحين على تخوم البلدة، وحرصهم على أن يكونوا شركاء الجيش والأجهزة الشرعية اللبنانية في كل ما تقوم به على صعيد مكافحة الارهاب.

ثالثاً: يؤكد المجتمعون أن عرسال كانت ولا تزال تحت سقف الدولة اللبنانية، وحاضنة لمؤسساتها الشرعية، وفي مقدمها الجيش اللبناني، الذي يخوض أشرف التضحيات لحماية لبنان وأهله، ومن ضمنهم أهالي عرسال والمقيمين فيها، من خطر الإرهاب.

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رابعاً: يشدد المجتمعون على كامل الثقة بالجيش اللبناني وبقيادته، كصمام أمان لهذا البلد، ويهمهم التأكيد على أن أهالي عرسال لن يكونوا إلا حيث يكون جيشهم الوطني، وإلى جانبه في أي مواجهة يخوضها لحماية لبنان، كما كانوا دائماً.

خامساً: يؤكد المجتمعون على أن أمن عرسال ليس مرتبطاً بما يحصل أو قد يحصل في جرودها، ويسوده الاستقرار في عهدة القوى الشرعية، من جيش وأجهزة أمنية، لم تبدِ يوماً إلا مطلق الحرص على تأمين سلامة أهالي عرسال وكل الإخوة النازحين السوريين الموجودين في مخيماتها.

سادساً: يشدد المجتمعون على ضرورة الوعي والتضامن بين الجميع في عرسال، لقطع الطريق على كل من يخطط لاستغلال ما قد يحصل في الجرود للعبث بأمن البلدة، وتهديد استقرارها، والتأكيد على مسؤولية الدولة في محاسبة كل من تسوله نفسه القيام بهذه المهمة الدنيئة.

سابعاً:اتفق المجتمعون على إبقاء اجتماعاتهم مفتوحة، وتشكيل خلية أزمة، لمتابعة أي تطورات، والتنسيق مع الدولة وجيشها وأجهزتها الأمنية، لتأمين سلامة عرسال وأهلها والمقيمين فيها.