عراجي: عودة النازحين تتولاه الأمم المتحدة

في تعليقه على الموقف الأخير للأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصر الله، ومطالبته الحكومة بفتح حوار مع حكومة دمشق من أجل عودة النازحين السوريين، أعاد عضو “كتلة المستقبل” النائب عاصم عراجي التأكيد لـ”السياسة” على موقف الكتلة بأن موضوع عودتهم إلى بلدهم من صلاحية الأمم المتحدة وحدها، وبالتالي فإن الحكومة اللبنانية ليست بوارد الحوار مع أحد بهذا الخصوص.

ودعا البعض إلى الكف عن المزايدة في هذا الموضوع، مشدداً على أن الحكومة تعرف واجباتها جيداً وهي لم تقصّر أبداً بمساعدتهم، لكن عودتهم إلى بلدهم، لا يمكن أن تتم من دون ضمانات دولية وهذه الضمانات لن تتوافر لهم بمعزل عن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

أما بشأن الدعوة لتحرير جرود عرسال من المجموعات الإرهابية الموجودة في المنطقة، فاعتبر عراجي أن “الجيش وحده هو المخول باتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة، ولكن قبل ذلك على الدولة أن تتخذ قرارها بهذا الشأن، فالجيش أثبت كفاءته في هذا المجال، وله القدرة على حسم الأمور والسيطرة على الوضع متى يرى ذلك مناسباً”.

وأعرب عن آمله بعد تحرير الموصل من “داعش”، أن يتم القضاء على هذا التنظيم الإرهابي، وألا تكون بعض المناطق السورية مسرحاً له، مؤكداً أنه يجب التخلص من كل الميليشيات، بما فيها “الحشد الشعبي” المدعومة من إيران.