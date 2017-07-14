مجدلاني: السلسلة حق يجب أن يقر من دون إرهاق جيب الموطن بالضرائب

لفت النائب عاطف مجدلاني الى ان تيار “المستقبل” يعتبر السلسلة حقاً يجب أن يقر من دون إرهاق جيب الموطن بالضرائب ولا الخزينة بمصاريف كبيرة ولذلك تم الاتفاق على تحديد السقف بـ1200 مليار ليرة لبنانية .

مجدلاني وفي حديث الى “صوت لبنان – الضبية”، شرح أنه تجري المحاولة لاحقاق التوازن بين إمكانيات الدولة وواجباتها باقرار السلسلة بالتساوي بين مختلف القطاعات المستفيدة منها.

وأضاف: “لجنة المال والموازنة تحاول تحقيق وفر عبر الموازنة للمساعدة بتمويل السلسلة التي ستقر بالتأكيد”، مشيراً الى أن الاجتماعات هي للتوافق على الواردات والضرائب والاصلاحات ، والاجتماع الذي سيعقد في وزارة المالية اليوم هدفه التوافق على مختلف البنود التي تتعلق بالسلسلة .

وأعلن مجدلاني أن الموازنة ستبصر النور في خلال العشرة ايام المقبلة ولفت في سياق آخر الى أن فريقه مع إجراء الانتخابات الفرعية ولكن لا معلومات لديه حتى الساعة عن مرشح محتمل في طرابلس.