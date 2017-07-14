“أصدقاء الجامعة اللبنانية” رداً على حمادة: المشكلة ليست ديمغرافية

أصدرت جمعية “أصدقاء الجامعة اللبنانية ” AULIB ” بياناً ردّاً على التصريح الذي أدلى به وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة الخميس خلال نشرة الأخبار المسائية عبر محطة لـ” LBCI”، أرادت من خلاله توضيح الأمور للرأي العام ومنعاً للالتباس.

فلفتت إلى أنّ المشكلة ليست ديمغرافية كما طرح الوزير بل تكمن بالصلاحيات المعطاة لرئيس الجامعة في ابرام عقود المدربين والأساتذة المتعاقدين وتوزيع الموازنة على الكليات والفروع وغيرها، ولا نعتقد ان العدد هو المشكلة بل قضية التوازن والميثاقية، هي على المحكّ.

واستغربت وجود كليات ومراكز ممنوعة على طائفة معينة وكأنها أصبحت ملكا لطائفة أخرى.

أمّا بخصوص المناصفة التي تحدث عنها الوزير في تعيين العمداء والمدراء فذكرت الجمعيّة أنّ عدد العمداء هو مناصفة كما قال الوزير غير أن عدد المدراء هو 49 يتوزعون كالآتي: 19 مسيحيا و 30 مسلما.

وأشارت إلى أن دعوة الوزير للحوار والتهدئة هي مطلب الجعميّة الأساسي وبالحاح، كما تأسف له عدم وجود من يحاورنا ولا من يتحقق من النقاط التي اوردناها.

وختم البيان بالتشديد على مطلب وهو أنّ الجامعة اللبنانية للجميع، ليختار الرئيس من يشاء، ليطبق القوانين، شرطنا الكفاءة، والمناصفة لأن أي خلل في التركيبة يؤدي الى انهيار الجامعة وكم الجامعة بحاجة اليوم أكثر من أي يوم مضى لدعم الجميع”.