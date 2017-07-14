ذكر بيان للقوات الجوية الأميركية أن قاذفتين أميركيتين قامتا بتدريبات مع مقاتلات من كورية جنوبية ويابانية ردًا على “التهديد المتزايد من برامج الصواريخ البالستية والبرامج النووية لكوريا الشمالية”، وبعد التحليق من قاعدة فى جوام إلى شبه الجزيرة الكورية انضمت القاذفتان وهما من طراز “بى – 1 بى لانسر” إلى مقاتلات من طراز “اف 15” الكورية الجنوبية ومقاتلات من طراز “اف 16” تابعة للقوات الجوية الاميركية قبل اطلاق اسلحة خاملة فى ميدان إطلاق نار فى بيلسونج بكوريا الجنوبية، وفقًا للبيان.

وكانت المهمة “ردًا على سلسلة من التصعيد من جانب كوريا الشمالية بما فى ذلك اطلاق صاروخ عابر للقارات فى 3 تموز.

بي-1 لانسر (B-1 Lancer) هي قاذفة قنابل استراتيجية تستخدم من قبل القوات الجوية الأميركية وهي من ضمن عقيدة الردع النووي الاميركية.

تتكون عقيدة الردع الاميركية من ثلاثة عناصر رئيسية هي الصواريخ الارضية العابرة للقارات، قاذفات القنابل الاستراتيجية والصواريخ الاستراتيجية المحمولة على الغواصات.

مشروع القاذفة الاستراتيجية التي أطلق عليها بي-1 بي تعرض لعدة اختبارات ومحاولات لايقاف المشروع بحجة التكاليف الباهظة وعدم الجدوى. وكان هدف المشروع انتاج قاذفة بمواصفات جديدة تقلل من تكاليف التصنيع وتخفيض وزن الطائرة بالاضافة الى قدرات تمكنها من تجنب الرادارات والمناورة الجيدة.

بدن الطائرة محمي ضد الانفجارات النووية. وتم التركيز على الطيران المنخفض فزودت بـ4 محركات ذات فتحات سحب هواء ثابتة مما اعطاها القدرة على التحليق على ارتفاعات منخفضة جدًا. وجهزت الطائرة بأنظمة تشويش متطورة وأجهزة الحرب الالكترونية فأصبحت ذات بصمة رادارية منخفضة جدًا بالمقارنة مع القاذفة بي-52. كما زودت بأنظمة اتصال تتغلب على الانفجارات المغناطيسية وقادرة على الاتصال بالاقمار الصناعية.

استخدمت لأول مرة تقنية “ستيلث” وهي تقنية سرية تمكن الطائرة من العبور فوق الدفاعات الرادارية المعادية وزودت بأجهزة انذار تحدد مكان الاصابة والضرر في حال تعرضها لنيران العدو.

انتجت الطائرة بمعدل 4 طائرات شهريًا. اما المواصفات فهي:

السرعة: 2.2 ماخ.

الطاقم: 4

المدى: 12000 كم.

الوزن: 87 طن.

حمولتها من الاسلحة الداخلية: 34 طن.

التسليح:

تحتوي على 3 مخازن داخلية و8 نقاط تعليق خارجية. حيث يمكنها حمل 8 صواريخ جوالة مداها 1500 كم طراز ALCM و24 صاروخ موجه قصير المدى نوع SRAM مداها 200 كم، بالاضافة الى 24 قنبلة نووية. كما يمكنها حمل خزانات وقود اضافية على الاجنحة.