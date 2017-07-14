تحت المجهر

بالفيديو: إذا اردت امتهان سرقة السيارات فتعلم القيادة أولاً

نشرت شبكة “ABC News” مقطع فيديو عبر “توتير” يظهر مجموعة من 4 شبان يصطدمون بشجرة بسرعة جنونية في محاولتهم سرقة إحدى السيارات في ولاية ميشيغن الأميركية. وسرعان ما فرّ الشبان الاربعة من مسرح الحادث قبل وصول الإسعاف والشرطة إلى المكان.

 

كلمات مفتاحية:
سرقة السيارات
المصدر:
تويتر

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