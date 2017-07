بالفيديو: إذا اردت امتهان سرقة السيارات فتعلم القيادة أولاً

نشرت شبكة “ABC News” مقطع فيديو عبر “توتير” يظهر مجموعة من 4 شبان يصطدمون بشجرة بسرعة جنونية في محاولتهم سرقة إحدى السيارات في ولاية ميشيغن الأميركية. وسرعان ما فرّ الشبان الاربعة من مسرح الحادث قبل وصول الإسعاف والشرطة إلى المكان.

Videos shows alleged thieves crashing stolen car into a tree and fleeing the scene. Michigan police are looking for the suspects. pic.twitter.com/8TGZlhMWSo

— ABC News (@ABC) July 14, 2017