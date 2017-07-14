إجلاء 75 ألف شخص بمقاطعة “جيلين” الصينية بسبب الأمطار

أجلت السلطات الصينية 75 ألف شخص من مقاطعة “جيلين” شمال شرقي البلاد، إلى مناطق آمنة نتيجة الأمطار الغزيرة المستمرة في الهطول منذ نحو أسبوعين، وفق مركز الكوارث في المقاطعة.

وقال بيان صادر عن المركز، الجمعة، إن 7 آلاف و500 منزل في مدينة “يونغ جي” تهدمت أو أصبحت غير صالحة للسكن بسبب الأمطار الغزيرة.

وأضاف المركز أن الفيضانات الناجمة عن الأمطار في المنطقة أثرت سلبا على حياة 260 ألف شخص، مشيرا إلى أنّ السيول ضربت الأراضي المزروعة، وتسببت بانقطاع الكهرباء والغاز والماء عن المنطقة.

وتشير الأرصاد الجوية المحلية إلى احتمالية استمرار الأمطار الغزيرة في المنطقة، حتى مطلع الأسبوع المقبل.