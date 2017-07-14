إزدحام سير على طريق الضنية بسبب تزفيتها

تشهد طريق الضنية الرئيسية، وتحديدا عند مدخلها الواقع بين حاجز الجيش عند مفرق بلدتي عشاش ومرياطة في قضاء زغرتا، إزدحاما كبيرا للسيارات بسبب أعمال التزفيت والصيانة التي تشهدها الطريق، ما جعل أرتال السيارات تمتدّ عشرات الأمتار في الإتجاهين، حيث يقوم عناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي وشرطة البلديات المعنية بتنظيم حركة السير.

ودفع ذلك العديد من المواطنين إلى اختيار طرقات بديلة لسلوكها للوصول إلى أعمالهم ومنازلهم، تجنبا لوقوعهم في عجقة السير.