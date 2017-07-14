ترامب وسلمان تطرقا في اتصال هاتفي إلى الجهود لتسوية الأزمة القطريّة

بحث الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في اتصال هاتفي جرى الجمعة، الجهود الرامية لتسوية الأزمة حول قطر.

وأعلن البيت الأبيض في بيان صحافي صدر عنه بهذا الصدد، أن “الزعيمين تطرقا إلى الجهود الدبلوماسية الأخيرة لتسوية الخلاف مع قطر، وشددا على أهمية تطبيق الالتزامات التي تم التعهد بها خلال قمة الرياض”.

وأضاف البيت الأبيض أن ترامب، الذي أجرى هذه المكالمة على متن طائرته الرئاسية، “شدد على الحاجة إلى منع تمويل الإرهاب وضرورة التصدي لإيديولوجيا التطرف”.

من جانبه، هنئ الملك سلمان الرئيس الأميركي، حسب البيان، بالانتصار على تنظيم “داعش” في الموصل” العراقية.

وتأتي هذه المحادثة بعد أن غادر وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون قطر الخميس، في ختام جولة قام بها إلى دول الخليج استهدفت تهدئة أسوأ خلاف في المنطقة منذ سنوات.

وأكّد تيلرسون، الذي التقى في الدوحة أمير قطر، حمد بن خلفية آل ثاني، إنه قدم مقترحات من شأنها أن تساعد في حل الأزمة.

ووقع تيلرسون خلال زيارته إلى قطر اتفاقا أمريكيا قطريا خاصا بمكافحة تمويل الإرهاب وذلك في إطار المساعي لتهدئة الأزمة.

يذكر أن منطقة الخليج تشهد حاليا توترا داخليا كبيرا على خلفية إعلان كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، عن قطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية مع هذه البلاد.

واتهمت هذه الدول السلطات القطرية بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة، لكن قطر نفت بشدة هذه الاتهامات، مؤكدة أن “هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة”.