الداخلية السعودية: مقتل جندي بإطلاق نار في القطيف

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الجمعة، أن “عنصرا في حرس الحدود قتل وأصيب آخر” في هجوم استهدف دورية في محافظة القطيف شرقي البلاد.

وأوضح المتحدث الأمني باسم الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية “بأنه عند الساعة العاشرة من من مساء يوم الخميس تعرضت إحدى دوريات حرس الحدود أثناء أداء مهامها بمحاذاة ساحل الرامس لإطلاق نار من مصدر مجهول”.

وتابع البيان أن الهجوم أسفر عن “استشهاد الجندي أول محمد حسين هزازي وإصابة الجندي أول خالد معبّر حكمي ونقله إلى المستشفى”.

وأشار إلى الجهات الأمنية” باشرت التحقيق في الجريمة الإرهابية التي لا تزال محل المتابعة الأمنية”.