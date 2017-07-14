مصادر “التيار”: سلة تعيينات غير خلافية سيتم إقرارها الأسبوع المقبل

أكدت مصادر وزارية من كتلة “التيار الوطني الحر” لـ”المستقبل” أنّ سلة تعيينات غير خلافية سيتم إقرارها الأسبوع المقبل في مجلس الوزراء وإن لم يتم التوافق على الآلية المتبعة في هذا المجال، لافتةً الانتباه إلى أنّ إصرار “التيار” على إقرار التعيينات الأسبوع المقبل مردّه إلى “الحاجة الملحة لعدم تأخيرها أكثر خصوصاً أنّ رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري سوف يقوم بسلسلة زيارات رسمية خارجية في الفترة الآتية”، مع تلميحها في الوقت عينه إلى “وجود أطراف سياسية تتعمد تأخير ملء الشواغر الإدارية عبر التشدد بموضوع الآلية انطلاقاً من نيّة مبيّتة لديها تحاول إفشال العهد في مهمة إعادة تفعيل الإدارات الرسمية وتزخيم دورها المحوري في عملية النهوض بالدولة ومؤسساتها”.