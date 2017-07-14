حاصباني يؤكد من البقاع الغربي الحفاظ على الموقع المتقدم للبنان في المجال الصحي… وبو فاعور: نرحب بك والدكتور جعجع في هذا الجبل

في إطار سلسلة الجولات التي يقوم بها نائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامة غسان الحاصباني على المناطق للإطلاع على حاجاتها الصحية وتفقد المستشفيات الحكومية فيها، قام حاصباني الجمعة بجولة على البقاع الغربي حيث كان بإستقباله وزير الصحة السابق النائب وائل بو فاعور إضافة إلى مفتي البقاع وحشد من فعاليات المنطقة وشخصيات روحية وإجتماعية.

وقال حاصباني: “جولة بعد جولة على المناطق أكتشف مجدداً ما انعم الله علينا به في لبناننا الحبيب، وكيف لا ينتابني هذا الشعور والمحطة كانت اليوم البقاع الغربي وراشيا… خصوبة السهل المعطاء وعنفوان أهل الأرض التي إحتضنت رجالات الاستقلال الاول في عام 1943 وشكلت مدماكاً بشرياً أساسيا في الاستقلال الثاني عام 2005”.

وأضاف: “هذه المنطقة أثبتت في مختلف المراحل التي مر بها الوطن أن إرادة العيش معاً نابعة من الذات، من الناس، من تركيبتها المجتمعية التعددية وليس فرض واجب أو شعارات رنانة فارغة”.

وتابع: “لقد تابعت عن كثب شؤون وشجون هذه المنطقة من خلال ترؤسي كنائب رئيس مجلس الوزراء مكلفاً من الرئيس سعد الحريري إجتماعات المناطق التي عقدت في السراي الحكومي. وكان في صدارة المشاكل على امتداد الوطن مشكلة الصرف الصحي والتلوث، وأنتم خير من يعاني منها مع الكارثة البيئية الوطنية المتمثلة بتلوث نهر الليطاني. وهذا الملف محور اهتمام كبير من الحكومة لأن مخاطره كبيرة على البيئة وعلى الانسان”.

وأردف: “كما عاينت اليوم عن قرب واقع هذه المنطقة العزيزة الصحي والاستشفائي وحاجات أهلها وتابعت تداعيات النزوح السوري الذي تعاني منه البقاع الغربي وراشيا كباقي المناطق كون لبنان مجتمعاً مضيفاً، وفي الحقيقة هذا الواقع شكلا جزءا على أساسه وضعنا استراتيجية لبنان الصحية “صحة 2025″ التي أطلقناها الاثنين الماضي خلال ملتقى بيروت الدولي الاول للصناعة الصحية”.

ورأى انه ثمة عوامل خمسة تؤسس للرؤية الاستراتيجية المستقبلية، وهي الحفاظ على الموقع المتقدم للبنان في المجال الصحي، وتأمين التغطية الصحية الشاملة لكل اللبنانيين ما يشكل الدعامة الأساسية للاستراتيجية، والحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة واستقطاب الإستثمارات والسياحة العلاجية.

وهناك ثماني مبادرات استراتيجية تنطلق من العوامل المذكورة وهي:

*توفير التغطية الشاملة والسجل الصحي الرقمي

* إطلاق الصحة الرقمية

*الاستجابة لحالات الطوارئ بفعالية

*تطوير السلامة الغذائية

* تعزيز قدرات العناية الفائقة

*تطوير المستشفيات الحكومية وشبكة الرعاية الأولية

* دعم قطاع الأدوية

*ترقيم خدمات الوزارة: تفعيل وتسريع المعاملات، إضافة إلى مشاريع قوانين ومراسيم تعني بتنظيم المهن الطبية، المستشفيات المتخصصة، بنوك الدم، السقوف المالية للمستشفيات وغيرها.

إضافة عن السقوف المالية

وبالنسبة إلى المستشفيات الحكومية قال حاصباني، “خطتنا ترتكز على تطويرها الإدارة فتكون مجالس إدارة جديدة مؤلفة من أشخاص كفوئين قادرين على إدارة هذه المرافق الصحية الانسانية الوطنية بعيداً من التسييس بما يلبي مفاهيم الإدارة الحديثة والحوكمة الرشيدة، هذه الاستراتيجية ستحقق نقلة نوعية للقطاع الصحي في لبنان، وهي ستكون متى طبقت انجازاً ليس لوزارة الصحة فحسب بل للحكومة مجتمعة وللشعب اللبناني”.

وختم: “أفهم جيدا أن الهموم اليومية المعيشية والخدماتية والاقتصادية والصحية والامنية ترهقكم، ولكن صدقوني العلاجات الآنية والمرحلية ضرورية ولكنها غير كافية، من هنا أهمية وضعها استراتيجيات بعيدة الأمد للبنان دولة المؤسسات والقانون التي هي وحدها الضمانة لنا ولاولادنا من بعدنا”.

بدوره، رحب النائب بو فاعور بحاصباني قائلاً: “نرحب بك لشخصك وبموقعك وانت تحاول بث روح جديدة في الوزارة، نرحب بك بما تمثل من فريق سياسي تقاتلنا معه وتخاصمنا معه وتصافحنا معه، نرحب بك والدكتور جعجع في هذا الجبل. واقولها بصراحة كما قال وليد جنبلاط المصالحة تعلو ولا يعلى عليها”.

وأضاف: ” في زيارتك تؤكد المؤكد اننا أخذنا منذ البداية منطق الدولة ومستشفى الدولة وجامعة الدولة، وما يقنع المواطن بوجود دولة ليس الخطبات بل قيام الدولة بواجبها”.