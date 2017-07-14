حسن خليل: اعتقد اننا امام اقرار للسلسلة في جلسةالثلثاء

عقد في وزارة المالية اجتماع ضم الى الوزير علي حسن خليل الوزير جمال الجراح والنواب ابراهيم كنعان وجورج عدوان وأكرم شهيب وعلي فياض خصص لمراجعة بنود سلسلة الترب والرواتب .

الوزير خليل قال بعد الاجتماع : عرضنا لتطور ملف السلسلة خلال الفترة الماضية وجرت مراجعة لكل البنود التي كنا قد اتفقنا عليها في اللجان المشتركة سابقا وفي اجتماع ممثلي الكتل النيابية التي حصل قبل اشهر في وزارة المالية.

أضاف من الواضح أننا كنا بحاجة الى اعادة المراجعة نتيجة بعض الثغرات او التفاصيل التي كانت تتطلب اعادة نظر والتي حصل بشأنها اليوم تداول بالتفصيل والأرقام بانعكاساتها على مجمل كلفة السلسة وامكانية التفاهم حولها وانا متفاءل واعتقد اننا امام اقرار للسلسلة في الجلسة المقبلة نهار الثلثاء وكل المؤشرات والمعطيات تدل على ذلك . وواضح ان هناك ارادة عند كل من ممثلي الكتل بانجاز السلسلة ومن الطبيعي ان يكون هناك بعض التحفظات او الملاحظات عند بعض الاطراف التي تطلبت منا ان نلتقي مجددا نهار الاثنين المقبل ظهرا لاستكمال النقاش حتى نصل لجلسة يوم الثلاثاء بأعلى درجة من الاجماع بين الجميع بأرقام السلسلة والتفاصيل الاخرى المرتبطة فيها.

ومنها الاجراءات الاصلاحية الضرورية التي يجب ان تقر وأيضاً الواردات المرتبطة بهذه السلسلة والتي من المفترض أن تؤمن التوازن بين ما سيتم انفاقه وبين الواردات المطلوبة حفاظاً على الاستقرار. والنقاط التي اخذت وقتا لنقاش بعض المطالب التي كانت مرفوعة من قبل الاساتذة والمتقاعدين وكان هناك ايجابية وتجاوب اذا صح التعبير.

من هذه المطالب المتقاعدين تحديداً وتمت مناقشة اكثر من سيناريو كمخرج ويوم الاثنين ستكون الكتل قد راجعت ما تمت مناقشته لأخذ قرارات نهائية لهذا الموضوع.

وقال: تطرقنا الى موضوع الموازنة وان كان لا يوجد ارتباط مباشر بين الموضوعين ولكن في اطار العمل الاصلاحي المالي يكملان بعضهما البعض ولذلك جرى التأكيد من قبل المجتمعين على حرصهم على اقرار الموازنة العامة في اقرب وقت ممكن. أن لجنة المال النيابية ستنجز عملها الاسبوع المقبل في اللحظة التي سترفع فيها تقريرها الى دولة رئيس مجلس النواب سيدعو الى جلسات مفتوحة لمناقشة واقرار الموازنة العامة.

ولفت الى أننا بحثنا بالصيغة المفترضة لانجاز قطع الحساب أيضاً هناك اكثر من وجهة موضع درس وتم درسها قبل اسبوع تقريباً .

اليوم قمنا بتفصيلهما اكثر وفي الوقت الفاصل من الان وحتى انتهاء اعمال اللجنة المال والموازنة يكون الاتفاق والتفاهم على صيغة نهائية للموازنة.

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وحول موضوع رفع كلفة السلسلة الى اكثر من الف ومائتي مليار أجاب خليل اذا أخذنا بعين الاعتبار ملاحظات متقاعدين سوف ترتفع الارقام لذلك، هذا الامر يتطلب اتخاذ اجراءات اضافية كما يتطلب اعادة النظر بما يعطي ويطمئن المتقاعدين ويعطيهم حقوقهم من دون اي خلل .

وحول ايرادات السلسلة اجاب اذا اقر المشروع وتمت مناقشته نستطيع تأمين التوازن وهذا الامر يرتبط بمدى التزام الكتل النيابية باقرار ما تم الاتفاق عليه من بنود المتعلقة بالواردات.

وحول امكانية تعطيل المصارف تمنى الوزير خليل ان تكون الكتل عند التزاماتها فمن غير المسموح ان نبرم حول موضوع السلسلة اربع سنوات هناك هيبة الدولة ومسؤولياتها تجاه هذه القطاعات المرتبطة بالسلسلة واتجاه اقرار الواردات التي تم الاتفاق عليها والتي جزء منها هي التعديلات الضريبية التي تطال المصارف لا يوجد استهداف لقطاع المصارف ونحن معنيون بحماية كل القطاع الاقتصادي وجزء منه المصارف .

وبسؤال هل ستطال السلسلة جيوب المواطنين مجدداً. أجاب خليل من يتابع التفاصيل يعرف ان هذا الامر غير دقيق ويرتبط بالتأثير المباشر على المواطنين كل العالم متحفظة عليه هناك بعض التفاصيل صغيرة يجب التركيز عليها حول رفع رسم الطابع في مكان ما تبقى تفاصيل صغيرة ولكن فلنرى السلة كلها التي اصابت اماكن ضريبية جديدة برايي تعيد الاعتبار للاصلاح الضريبي في البلد وفيها اعادة الاعتبار للتوازن الضريبي بان يتحمل من يستطيع ان يتحمل اكثر بكثير من المواطن الفقير.

الثلاثاء حاسم بالنسبة لاقرار السلسلة وأكد أن السلسة لن تطال المواطنين الفقراء.

وأكد خليل انه لم يتم اقصاء أحد عن الاجتماعات التنسيقية مؤكدا ان الحكومة دعيت الى تنسيق موقفها وهذا الامر لا يلغي حق أي قوى سياسية او اي طرف خاصة انهم سيعبرون في مجلس النواب. فالاجتماعات كانت للموجودين في الحكومة .

وعن مظاهرة حزب الكتائب تزامنا مع جلسة مجلس النواب اجاب بانه اذا كان هناك ضرائب مباشرة سوف نكون سويا.