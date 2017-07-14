قوى الامن: توقيف شخصين على حاجز ضهر البيدر

أعلنت المدرية العامة لقوى الامن الداخليأنه بتاريخ 12/07/2017 اشتبه عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الاقليمي بشخصين كانا على متن جيب نوع ” شيروكي “، وهما: م. ل. (مواليد عام 1987، لبناني)، م. م. (مواليد عام 1985، لبناني)، وبعد تفتيش الآلية عثر بداخلها على حوالي 200 غ من حشيشة الكيف، 4 غ من مادة باز كوكايين حجر، 5 غ من مادة الكوكايين وظرف ماريجوانا، كما تم ضبط اداة تستعمل لتعاطي المخدرات بحوزة الثاني، مشيرة الى أنه تم نقل الموقوفين والمضبوطات الى مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في البقاع في وحدة الشرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معهما بناءً على إشارة القضاء المختص.