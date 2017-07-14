بالفيديو: القوات الإسرائيلية تقتحم “أم الفحم” مسقط رأس منفذي عملية الأقصى

اقتحمت قوات كبيرة من الشرطة والمخابرات الإسرائيلية حي عين النبي في مدينة “أم الفحم” مسقط رأس منفذي عملية الأقصى، استجابة للأمر الذي أصدره رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وذلك، لتفكيك خيم مجالس العزاء التي أقامتها عائلات منفذي عملية الأقصى. والجدير بالذكر أن الشرطة قامت بإغلاق كل المداخل المؤدية إلى مجالس العزاء هذه.

من جهته، فقد أوصى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحظر نصب خيم العزاء للشبان الثلاثة من سكان مدينة “أم الفحم” الذين قتلوا إثر مواجهات مع أفراد من الشرطة الإسرائيلية في باب الأسباط بالأقصى الشريف. وأوصى نتنياهو أيضاً عقب جلسة تقييم بتشديد وتعزيز الترتيبات الأمنية في الدروب المؤدية إلى الحرم القدسي.

وأقرت السلطات الإسرائيلية مواصلة منع دخول المصلين إلى المسجد الأقصى حتى يوم الأحد، على أن يعاد فتح الحرم القدسي الشريف للمصلين بدءا من الأحد بشكل تدريجي.