الخوري اطلع من وفد المجلس الثقافي للبقاع الغربي وراشيا على نشاطاته

استقبل وزير الثقافة الدكتور غطاس الخوري، رئيس المجلس الثقافي الاجتماعي للبقاع الغربي وراشيا المحامي الشاعر صالح الدسوقي مترئسا وفدا ضم: معين سلامة، زهير هواري، فارس اشتي، محمد الخطيب، هاني عبدالله، اكرم عربي ومروان درويش، في حضور مدير مكتب وزير الثقافة صالح فروخ.

وتناول اللقاء المحاور الرئيسية لنشاط المجلس الذي يغطي اكثر من 65 بلدة.

وقد اعرب الخوري عن التعاون ودعم مختلف النشاطات الثقافية بعد ان استعرض الحضور خطة المجلس لصيف 2017 وابرزها اصدار مخطوط المؤرخ عيسى اسكندر المعلوف “تاريخ سورية المجوفة” وهو مخطوط عمره 100 سنة، وقام عضو المجلس الدكتور زهير هواري بتحقيقه بدعم وتشجيع من مجلسي زحلة والبقاع، اضافة الى اقامة مهرجان المغتربين السنوي في جب جنين مع التمني على وزير الثقافة رعاية الفاعليات الثقافية، ومهرجان البحيرة الشعري الذي يجتمع فيه عدد من كبار الشعراء في لبنان والعرب، وغير ذلك من نشاطات تشمل حفلات توقيع كتب وعقد ندوات من وحي المناسبة.

وأكد الخوري استعداد الوزارة للتعاون ودعم كل النشاطات وفق الامكانيات المتوفرة، مشددا على اهمية تفعيل القطاع الثقافي وترسيخه ضمن آلية الانماء المتوازن.