منسقية زحلة في “القوات”: لن يكون للمتطاولين مكان بين صفوف الزحليين

صدر عن منسقية زحلة في “القوات اللبنانية” البيان الآتي:

“عطفاً على بياننا السابق الذي استنكرنا فيه انحراف رئاسة الجامعة اللبنانية عن قواعد الميثاقية الوطنية التي تحفظ للطوائف اللبنانية جمعاء حقوقها في المشاركة الفعلية في سياسة الدولة وتسيير إداراتها. وقد بادرنا الى تحرك إعلامي وشعبي أعاد طرح مبدء الإلتزام بالقواعد المنّوه بها على الصعيد الرسمي، وتعليقاً على ما نشر وأذيع في بعض وسائل الإعلام حيث بادرت أبواق وضيعة ومأجورة الى التنديد بدفاعنا المشروع ومواقفنا المُحقة ونعتنا “بالطائفيين والمنافقين والمصطادين بالماء العكر وأصحاب البطولات الوهمية”،

يهمّ منسقية “القوات اللبنانية” في زحلة ان ترد بالتالي:

أولاً: ان الفساد المستشري في عقول اصحاب هذه المواقف المُخزية ومتاجرتهم بالوطن والمواطنين قد أنطَقَهُم فرشقوا من يشهد لهم ماضيهم وحاضرهم بنصاعة الكف والدفاع عن لبنان وعن زحلة خاصة في مختلف الظروف والحالات.

ثانياً: كان الأحرى بمدير الفرع الرابع سابقاً المدعو هيكل الراعي ان يكون من السبّاقين في إثارة موضوع خلافته في معهد العلوم الإجتماعية بدلاً من ان يكون من المُتسببين والسبّابين والشتّامين وهو بالسباب والشتيمة أولى.

لن يكون لهؤلاء المتطاولين على أهل الكرامات مكان في مدينة زحلة وبين صفوف الزحليين الأنقياء والأقوياء”.