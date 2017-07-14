لولا يؤكّد عزمه على التّرشح لرئاسة البرازيل… “لا أزال داخل اللّعبة”

اعلن الرئيس البرازيلي سابقا لويس ايناسيو لولا دا سيلفا عزمه على الترشح للانتخابات الرئاسية سنة 2018، منددا بمن “يدمرون الديموقراطية” في بلاده، وذلك في اول رد فعل له على صدور حكم بالسجن بحقه.

وقال في مؤتمر صحافي في ساو باولو: “اريد ان اقول لحزبي (حزب العمال) انني ساطالبه، اعتبارا من اليوم، بمنحي الحق في الترشح” لانتخابات 2018، مؤكدا انه لا يزال “داخل اللعبة”.

الاربعاء، وصف الحكم بحقه بانه “سياسي”، مؤكدا انه سيستأنفه.

واعتبر اليوم ان التحقيقات المستمرة منذ 3 أعوام بشبهة الفساد في إطار الفضيحة التي هزت مجموعة بتروبراس النفطية، جعلت من البرازيل، القوة الاقتصادية الأولى في اميركا اللاتينية، دولة “ترمى فيها الحقوق الديموقراطية في سلة المهملات”.

وقضت محكمة البداية بسجن لولا 9 أعوام و6 اشهر بتهمة الفساد وتبييض الاموال. لكنه سيبقى طليقا في انتظار حكم الاستئناف.