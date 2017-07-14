مقتل متطرف مالي بارز شمال البلاد

قال الجيش المالي إنه قتل قائدا متطرفا بارزا ينشط في المنطقة الوسطى المضطربة من البلاد في اعقاب قتال عنيف في الشمال ضد المتطرفين والجماعات المسلحة هذا الاسبوع.

وأبلغ الجيش “وكالة الصحافة الفرنسية” أن بيكاي سانغاري، الشخصية البارزة في كتائب ماسينا التي انضمت الى تحالف جهادي قوي تشكل في آذار، قتل في بلدة موغنا برصاص الحرس الوطني المالي.

وأوضح أن سانغاري كان وراء العديد من الهجمات في المنطقة ضد الشرطة وحواجز الجمارك، خصوصا على طول الحدود المليئة بالثغرات مع بوركينا فاسو في 8 تموز و9 منه.