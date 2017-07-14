وصول ذخائر القديسة مارينا الى بيروت ورعية مار الياس في بيت مري

تستقبل رعية النبي الياس الحي-بيت مري، في مناسبة عيد النبي الياس الحي في 20 تموز 2017، ذخيرة يد القديسة مارينا مصحوبة مع ثلاثة رهبان من دير كسينوفوندوس -جبل اثوس في اليونان، في السادسة والنصف مساء اليوم في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت.

ويقام الاستقبال الرسمي غدا السبت 15 تموز الساعة الخامسة والنصف عصرا عند مستديرة بيت مري، وتواكب بموسيقى الكشافة الى كنيسة مارالياس للاحتفال.

وتبقى الذخائر هناك حتى صباح الجمعة في 21 تموز حيث تقيم الرعية نشاطات فنية منوعة للاطفال وللشبيبة باستضافة فنانين وفرق فنية وموسيقية ايام الاحد والاثنين والثلثاء والاربعاء في 16 تموز و17 و18 و19 منه.

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وعند السابعة من صباح الجمعة في 21 تموز، تنطلق الذخائر في جولة من بيت مري مرورا ببعض الاديار وصولا الى كنيسة القديسة مارينا في اميون، ثم كنيسة السيدة في منيارة- عكار، قبل ان تعود الى بيت مري لتغادر بعدها عند الساعة الرابعة والنصف فجر السبت 22 تموز.