مستشار وزير الصحة: مدير مستشفى خربة قنافار أقرّ بالمخالفات

أوضح مستشار وزير الصحة ميشال عاد أنّ شكاوى أرسلت خلال عشرة أيام من داخل مستشفى خربة قنافار الحكومي بأن مدير المستشفى يرتكب مخالفات طبية كبيرة جدا ومخالفات إدارية، لافتا إلى أنه تمّ إرسال “التفتيش” إلى المستشفى للإطلاع على سجلات المستشفى وتمّ التحقيق معه وأقرّ بهذه المخالفات وتمّ تحويله إلى اللجنة الطبية لتوثيق تلك المخالفات وتحويلها إلى نائب الأطباء.

وأضاف لـ LBCI:”طلبنا من مدير المستشفى المذكورة إلى مغادرتها، لأننا لا نستطيع زياردة المستشفى إلا والجلوس مع الموظفين الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ تسعة أشهر”.

في السياق نفسه، قال عاد لـ”mtv” إن مدير المستشفى أقفل مكتبه وغادر قبل وصول وزير الصحة لكنّ الأخير رفض الدخول عنوة وأصرّ اتباع الأساليب القانونية.