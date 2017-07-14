ظريف: إيران تدعم وقفاً شاملاً لإطلاق النار على امتداد سوريا

دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف “الأميركيين إلى مراجعة تطبيقهم للإتفاق النووي”، نافيا أن ” يكون بصدد عقد لقاءات مع مسؤولين أميركيين خلال زيارته لمقر الأمم المتحدة”.

وأكد ظريف عبر “الميادين” أن “إيران كانت في صدارة المتصدين مع حكومات وجيوش وشعوب المنطقة للإرهاب”، وعن إتفاق التهدئة الأخير مع الأردن والولايات المتحدة وروسيا شدد ظريف على أن “إيران تدعم وقفاً شاملاً لإطلاق النار على امتداد سوريا”.