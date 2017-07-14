مقدمات نشرات الاخبار المسائية ليوم الجمعة في 14/7/2017

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “لبنان”

فلسطين في الواجهة بعد حجب إعلامي كبير، نتيجة الربيع العربي.

فها هي القدس أول خبر في النشرات الإخبارية بفعل عملية فدائية، ورد عنيف من قوات الإحتلال، أتبع بإجراءات تعسفية تقدمها إقفال المسجد الأقصى، وإعتقال مفتي الديار لساعات عدة رغم اتصال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

محليا، تحضيرات للجلسة التشريعية يومي الثلاثاء والأربعاء درسا وإقرارا لمشروع قانون الموازنة، وربما قوننة لسلسلة الرتب والرواتب في ضوء إجتماع لممثلي الكتل النيابية في مكتب وزير المالية على أن توضع اللمسات الأخيرة يوم الاثنين.

موضوع آخر، متقدم في البحث كان اليوم في السراي الحكومي في اجتماع للجنة النازحين بحضور عشرين سفير دولة.

وفي العيد الوطني الفرنسي، أبرق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى الرئيس ايمانويل ماكرون مشددا على العلاقات، وعلى أهمية إرساء الإستقرار على امتداد الساحة الأورومتوسطية وفي الشرق الأوسط.

وفيما الأنظار متجهة الى عرسال توقعا لمعارك مع الإرهابيين، استعدادات للإحتفال بعيد الجيش في الأول من آب، وفي هذا السياق إجتماع لوزير الإعلام والدفاع وممثلي محطات التلفزة، تقرر خلاله تقديم نشرة موحدة مساء يوم العيد.

إذن، القدس تحت الإجراءات التعسفية الإسرائيلية في وجه مصلّي المسجد الأقصى.

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “ان بي ان”

بين السلسلة الشرقية التي تتهيء لرفع راية النصر وسلسلة الرتب والرواتب التي تستعجل جلسة الثلاثاء التشريعية لاقرارها اكثر من قاسم مشترك عنوانه الاستقرار الامني والاقتصادي والاجتماعي.

واذا كان وزير المالية علي حسن خليل قد خرج بعد اجتماع مطول اليوم مع ممثلي الكتل المشاركة في الحكومة ليقول انه متفائل لاننا امام اقرار السلسلة في الجلسة المقبلة يوم الثلاثاء، فان ما يحضر على السلسلة الجبلية الممتدة من عرسال الى راس بعلبك يدعو للتفاؤل بكسر رأس الارهاب واجتثاثه الى غير رجعة الى هناك، الـ nbn استطلعت ميدانيا من جرود عرسال اليوم مواقع الجيش اللبناني الرابص على التلال ورصدت الجهوزية العالية للجنود مع العد التنازلي لساعة الصفر للمعركة.

وبانتظار يوم الثلاثاء الموعد المحدد لمناقشة السلسلة فان الامور باتت مكشوفة وما من احد يستطيع اعاقة اقرار السلسلة واحتمالات التجاذب، ما قبل قانون الانتخاب هي غيرها ما بعده وتلطي بعض الكاتيلات بطيبة الناس والاساتذة والعمال وسواهم تارة وتخويفهم من غول ضريبي كاسر باتجاههم لم يعد ينطلي على احد فوجع الناس اهم بكثير من ارباح الشركات وفوائد البنوك الصافية والمصفاية.

فلسطينيا، وفي سابقة لا مثيل لها منذ خمسة عقود سلطات الاحتلال تمنع اقامة صلاة الجمعة في المسجد الاقصى بعد مواجهات مسلحة في باحاته ادت الى استشهاد ثلاثة فلسطينيين ومقتل اسرائيليين.

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “او تي في”

قفز الملف المالي الى اولويات المشهد السياسي والمؤسساتي، من بوابة ثلاثة الموازنة والسلسلة والحسابات المالية. اجتماع اليوم في وزارة المال أحرز تقدما يحتاج الى متابعة.

وعليه، فمقاربة سلسلة الرتب والرواتب من المفترض ان تستمر وفق التوازن المطلوب بين الحقوق والواردات، وتزامنها مع الاصلاحات.

اما ملف الحسابات، فيرتقب خطوة من اثنتين: إما ان ترسل الحكومة مشروع قطع حساب، او ان ترسل مشروع تعليق العمل بالمادة 87 من الدستور، ليكون المسار في الحالتين دستوريا.

تبقى الموازنة التي من المرتقب ان تحقق فيها الرقابة البرلمانية في لجنة المال وفرا بقيمة الف مليار ليرة، يمكن أن تساعد في تمويل السلسلة. والبداية من اجتماع وزارة المال…ولكن في النشرة المسائية

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “المنار”

برصاصتين وصرخة وتكبيرة عند قبة الصخرة، اعاد شعب الجبارين الوجهة الى قبلة المجاهدين، ونهروا ضمير بعض العرب والمسلمين..

عملية بطولية في باحة المسجد الاقصى قتلت شرطيين صهيونيين، واصابت اجراءات الاحتلال الامنية وجبهته الداخلية، قبل ان يستشهد المنفذون وهم ثلاثة فدائيين من آل جبارين، قدموا الى القدس من ام الفحم.

عملية اربكت الصهاينة الذين عقدوا مشاورات امنية واعلنوا استنفارا عاما في القدس، ومنعوا المصلين من الدخول الى الحرم القدسي لاداء صلاة الجمعة، بل حاولوا منع الاذان الذي عاد ليملأ المدينة القديمة بتكبيرات الشهداء الثلاثة..

تكبيرات فلسطينية ارقت الاحتلال، ولازمت ذكرى تكبيرات اللبنانيين وهم يشاهدون ساعر الصهيونية تحترق في عرض البحر. فبعد احد عشر عاما عاد الصهاينة ليستعرضوا خطورة صواريخ المقاومة التي اصابت ساعر، والقادرة على اصابة سفن حربية وتجارية اسرائيلية ومنصات الغاز على شواطئ فلسطين المحتلة كما قدر خبراءهم..

في لبنان وحسب تقديرات خبراء المال والسياسة فإن سلسلة اللقاءات الايجابية كذاك الذي عقد اليوم في وزارة المالية قد يوصل السلسلة بامان الى الجلسة التشريعية في مجلس النواب.

اتفق ممثلوا القوى السياسية على جعل السلة الضريبية بعيدة عن جيوب الفقراء كما قال وزير المال علي حسن خليل ، والبحث الجاري بات عند نقطتي المتقاعدين وبعض مطالب الاساتذة، فيما الجواب المنتظر الاثنين المقبل، عشية موعد الجلسة الثانية في وزارة المالية.

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “المستقبل”

تماما كما حذر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري من برلين قبل ثلاثة أشهر، بدأت التوترات بين اللبنانيين والسوريين تأخذ مدى أوسع، وبات ملف النازحين السوريين المتفجر هو الأكثر خطورة على طاولة السياسة في لبنان. الرئيس الحريري خلال ترؤسه اجتماعا للجنة التوجيهية العليا التي تعنى بهذا الملف في السراي الحكومي، أعلن أن مستوى صرف المعونة الإنسانية إلى لبنان حتى الآن أقل من نصف المساعدة المعلن عنها في العام الماضي، واكد انه يدعم العودة السريعة والآمنة للنازحين السوريين، ومع ذلك، فإننا لن نجبر، تحت أي ظرف من الظروف، النازحين السوريين إلى العودة إلى سوريا. وهذه المسالة سنتناولها فقط ، بالتنسيق الوثيق والتخطيط المشترك مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

ومن عرسال نظم تيار المستقبل اجتماعا لوجهاء البلدة مع ممثلين عن مخيمات النازحين، للاتفاق على إجهاض مخطط استغلال التطورات في الجرود للعبث بأمن البلدة. لكن المحزن اليوم خبر وفاقة الطفل احمد الكردي الذي أصيب بطلقة رصاص طائش الأسبوع الفائت، وظل بين الحياة والموت طوال أسبوع. موته الذي يتحمل مسؤوليته من أطلقوا الرصاص على جسده وليس في الهواء، ومن ابتهجوا بقتل طفل لا ذنب له.

في المقابل، تتجه الانظار الى الجلسة التشريعية العامة الاسبوع المقبل ، المدرج على جدول اعمالها، بند سلسلة الرتب والرواتب التي كانت حاضرة أيضا على طاولة وزارة المال في الاجتماع الذي ضم الكتل النيابية الرئيسية. وابدى الوزير علي حسن خليل تفاؤله باقراره الاربعاء المقبل، في ضوء الاجتماع المقرر الاثنين.

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “ال بي سي”

هل هبت رياح سلسلة الرتب والرواتب؟ وهل ما كان شبه مستحيل منذ اعوام معدودة اصبح شبه ممكن الثلاثاء او الاربعاء المقبلين؟

ما كان يعوق اقرار سلسلة الرتب والرواتب سابقا ان اصواتا كانت ترتفع لاجراء مسح وظيفي ولتوفير تمويل للسلسلة، اليوم ما زال الوضع على حاله لا بل ازداد سوءا لجهة الاوضاع الاقتصادية، وعليه كيف سيمكن اقرار السلسلة في ظل هذه الظروف؟

وزير المال الذي يملك معطيات الارقام اكثر من سواه يعرف ان الموضوع ليس مزحة لذا شاء الاجتماع مع ممثلي الكتل النيابية ليحملوا ويتحملوا معه اعباء السلسلة التي قد تصل ارقامها الى الفي مليار ليرة بعد ان تضاف اليها اكلاف التقاعد.

اجتماع اليوم سيستكمل باجتماع الاثنين اي عشية اليوم الاول من الجلسة النيابية العامة لكن السؤال يبقى، طالما ان السلسلة هي مسالة نفقات وايرادات فلماذا تقر منفصلة ولماذا لا تكون من ضمن الموازنة العامة فقواعد المالية العامة واحدة لا تتجزأ؟ فلماذا تجزئة هذه الوحدة بين الموازنة والسلسلة؟

في اي حال الثلاثاء والاربعاء المقبلان لناظرهما قريب وسيعرف ما اذا كانت السلسلة هي في اخر مراحل ام ان شياطين التمويل ستظهر مجددا عند الحديث عن كلفتها.

وكاد للنهار ان يمر بتطورات سياسية ومالية لولا فاجعة احمد الكردي، احمد ابن السبعة اعوام كان صدق التحذيرات والاجراءات بالنسبة الى اطلاق النار ابتهاجا، قدره انه كان يحضر حفل خطوبة خاله في حارة الناعمة بالتزامن مع اعلان نتائج البكالوريا ولم يلحظ ان مجرما اصر على اطلاق النار في المنطقة فاستقرت الرصاصة في راسه وادخلته في غيبوبة الى ان توفي اليوم. المحتفي المجرم ابتهج بشهادة ابنه فيما والد احمد يستلمان شهادة وفاته.

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “ام تي في”

اليوم الاخير قبل بدء عطلة نهاية الاسبوع جاء حافلا، ففي وزارة المال اجتماع حول السلسلة ضم الى الوزير خليل ممثلين عن ابرز القوى المشاركة في الحكومة، ووفق المعلومات فإن الاراء لم تكن متفقة خلال الجلسة، ففيما اعتبر فريق انه يجب فصل السلسلة عن الموازنة رفض فريق اخر هذا الطرح، لذا تقرر استكمال البحث الاثنين المقبل، فااذ لم تكن النتجية ايجابية الاثنين فهذا يعني ان الجلسة التشريعية الاسبوع المقبل ستشهد تجاذبا وكباشا ما يضع مصير اقرار السلسلة على المحك.

توازيا، كان اجتماع حول النازحين ينعقد في السراي، اكد بعده الرئيس الحريري ان الحكومة اللبنانية لن تنسق مع النظام السوري، وهو موقف يعمق التباينات الحكومية.

على صعيد اخر، عاد اهالي العسكريين اللى الشارع بعد مرور اكثر من ثلاث سنوات على خطف ابنائهم مهددين بالتصعيد اذا استمر عدم الاهتمام بقضية ابنائهم.

كل هذه المواقف والتطورات سترخي بظلالها على الاسبوع الطالع الذي يشهد تطورا اخر يتمثل بالزيارة المرتقبة للرئيس الحريري الى واشنطن.

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “الجديد”

رصاص الاقصى ثالث الحرمين الشريفين يعيد فلسطين قبلة للعرب وان تناساها الزعماء والقادة، سرا قد تكون رسائل المواساة وصلت الى اسرائيل للاعراب عن حزن ملوك وامراء على مقتل شرطيين اسرائيليين في معركة المسجد الاقصى، وعلنا لم يخف الرئيس الفلسطيني محمود عباس تاثره البالغ بالعملية فسارع الى الادانة عبر الاتصال برئيس مجلس وزراء العدو بن يمين نتنياهو وحذر مما سماه مخاطر استغلال ما يجري في الاقصى. لكن منفذي عملية القدس لا يأبهون لا يكترثون ومخلوقون من ضلع الجبارين واتخذوا لهم سلالة جبارة، جاؤوا من اراضي الاوائل ودخلوا قدسهم، اقاموا صلاة الانتفاضة بالرصاص وقوفا، اشتبكوا مع شرطة الاحتلال وقتلوا منها اثنين عدا ونقدا وكتبوا على جدران الزمن ابتسامة الغد اجمل.

معركة اولى القبلتين تفتح جرح فلسطين وحصار مساجدها وكنائسها ومدنها وناسها وتدمير منازلها وتصاعد عمران مستوطناتها على سكانها الاصليين اصحاب البيوت والمفاتيح القديمة، والاصعب هو تخلي العرب عنها وفتح مدنهم بالتطبيع والزيارات التي اصبحت متبادلة من دون حياء او وجل.

فلسطين مقيدة بسلاسل الاحتلال، ولبنان قيدته سلسلة طيرت كل ما حولها من ملفات، بدات بالنازحين ولم تنته في عرسال، واليوم عقد اجتماع في وزارة المال اعاد سلسلة الرتب والرواتب الى جيوب الكتل والاحزاب للتشاور وذلك استباقا للجلستين التشريعيتين اللتين دعا اليهما رئيس مجلس النواب نبيه بري يومي الثلاثاء والاربعاء، وفي اجتماع كتلة المال طرح النائب ابراهيم كنعان تعليق المادة 87 من الدستور التي تنص على حسابات الادارة المالية الا ان الطرح ووجه بالاعتراض تجنبا لاجراء تعديلات دستورية خصوصا مع وجود حلول بديلة يمكن التوصل اليها، وفي الحصيلة فان سلسلة الرتب مهددة بصفعة سياسية تطيح جداولها ومصيرها.