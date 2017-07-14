تويني: للإسراع في إتخاذ القرارات ليحصل الناس على حقوقهم

اعتبر وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني أن مكافحة الفساد لن تستطيع تمويل سلسلة الرتب والرواتب ذلك أن العمل على مكافحة الفساد يحتاج الى وقت طويل وتركيبة قانونية وإجراءات عدة لاقتلاعه من جذوره.

تويني وفي حديث لـ”صوت لبنان – الضبية”، أشار الى أن تسوية مخالفات التعديات على الاملاك البحرية قد تشكل مصدر لتمويل السلسلة إنما زيادة المعاشات التقاعدية لن تكفيها الاموال الآتية من الاملاك البحرية .

ولفت ايضاً الى أن جميع الاقطاب ممثلين في الحكومة كما في مجلس النواب وبالتالي من المفترض الاسراع في اتخاذ القرارات ليحصل الناس على حقوقهم.

وفيما خص موضوع قطع الحساب ذكّر تويني ان رئيس الجمهورية طرح حله من قصر بعبدا في وقت سابق.

وعن التعيينات اعتبر ان في لبنان آلية لذلك ، ولكن يبقى الموضوع الطائفي والمحاصصة طاغيان، مستبعداً ان يصير الى وضع اي تعيين على جدول اعمال مجلس الوزراء الاسبوع المقبل.