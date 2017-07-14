المشنوق في كتاب الى محافظ جبل لبنان: لوقف تجاوزات بعض رؤساء البلديات في حق النازحين

صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، البيان الآتي:

“وجه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق كتابا الى محافظ جبل لبنان طلب اليه التعميم على البلديات الواقعة في نطاق محافظته وجوب عدم استيفاء اية رسوم او مبالغ مالية غير قانونية من النازحين السورين القاطنين في البلدات، تحت طائلة اتخاذ التدابير والعقوبات في حقهم، واحالتهم الى الهيئة العليا للتأديب، أسوة ببعض رؤساء البلديات الذين تمت احالتهم أخيرا الى الهيئة المذكورة لارتكابهم افعالا مماثلة.

ويأتي هذا التدبير بعد أن تزايدت المعلومات المؤكدة حول أقدام عدد كبير من رؤساء البلديات الواقعة ضمن محافظة جبل لبنان باستيفاء رسوم غير قانونية من النازحين السورين القاطنين في البلدات، وقيام البعض بحجز أوراقهم الثبوتية وذلك من دون تسليمهم أي إيصال بقيمة المبالغ غير قانونية التي يدفعونها”.