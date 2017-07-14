الحريري ترأس اجتماعا للجنة التوجيهية العليا للنازحين

ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بعد ظهر اليوم الجمعة، في السراي الحكومي اجتماعا للجنة التوجيهية العليا للنازحين في حضور وزراء الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي، التربية والتعليم العالي مروان حمادة، الخارجية جبران باسيل، الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، مستشار رئيس الجمهورية الياس أبو صعب منسقة الأمم المتحدة الخاصة للبنان سيغريد كاغ وسفراء وقائمي بأعمال وممثلي الولايات المتحدة الأميركية، ألمانيا، بريطانيا، الاتحاد الأوروبي، النروج، هولندا، كندا، إيطاليا، اليابان، سويسرا، بلجيكا، السويد، أستراليا، الصين، فرنسا، الكويت، الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، وممثلي عن وكالات الأمم المتحدة العاملة في لبنان ومستشار الرئيس الحريري للشؤون اللاجئين الدكتور نديم الملا.