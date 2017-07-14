أسرار الصحف ليوم الجمعة 14 تموز 2017

أسرار الآلهة – النهار

سأل مسؤول عن بيان مفصّل بالأموال التي تتكبّدها الخزينة لدفع مخصّصات وتعويضات لرؤساء ووزراء ونوّاب من خارج الرواتب المعروفة قيمتها.

تبيّن أن الزيارات العسكريّة الأميركيّة لمكافحة الارهاب لا تقتصر على لبنان وحده بل تشمل دولاً عدّة في المنطقة.

قال وزير سابق إن “حزب الله” يريد أن يُنهي الخطر الحدودي مع سوريا ليتفرّغ للداخل فيما لو ضاق عليه الحصار من العقوبات الأميركيّة

في مشروع الحزب الشيوعي اللبناني للانتخابات المقبلة التعاون مع أحزاب معارضة وهيئات المجتمع المدني تحت أي مسمّى لخوض الاستحقاق

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يقال – المستقبل

إن زوّار العاصمة العراقية بغداد لمسوا خلال الأسبوعين الماضيين تزخيماً للحضور الأميركي سيتوّج بإقامة قاعدة عسكرية ضخمة يتمّ إنشاؤها حالياً على نحوٍ يؤكّد نيّة واشنطن بتواجد طويل الأمد في العراق.

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أسرار الجمهورية

شكّلَ نزاع طائفي حول مؤسسة عامة، مناسبةً جديدة لتجدُّد الخلاف بين حزب وتيار حليفين، بعد ترميم العلاقة سابقاً.

كشفَ مسؤول أمني ميداني أنّ بعض النازحين في مناطق حدودية جردية يعودون إلى بلادهم بسيارات خاصة فخمة.

عدَّل مسؤول كبير عن «موقف حادّ» كان ينوي إطلاقه حيال بعض الأصوات التي ارتفعت أخيراً حول مسألة حسّاسة، وذلك بعدما لاحظ أنّ «كبسة زر» أسكتَت تلك الأصوات.

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أسرار اللواء

غمز : تخشى روابط المعلمين والموظفين من جولة تناتش جديدة لرواتبهم على خلفية إثارة ملف «السلسلة»!

همس : ترددت معلومات ان جهات رسمية تدرس دعوة المعارضة إلى مقرّ رسمي لتأكيد الوحدة الوطنية في هذه المرحلة

لغز : يكظم وزير سيادي استياءه من حملات تستهدفه، واضعاً قراره بعهدة مرجع كبير.

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خلف الكواليس

طلب مرجع عالي المكانة من احد اعضاء فريقه ايضاح ما التبس من مواقف بشأن الجيش اللبناني والعمليات الاستباقية – النوعية التي نفذها في الاونة الاخيرة، وما تخللها من بعض الالتباس.

لفتت هيئات متابعة الى حصول المزيد من التعديات على الاملاك البحرية العائدة للدولة اللبنانية … وان هذه التعديات لم توقف عند حد برغم الاعتراضات المتلاحقة، سواء من قبل التحركات الشعبية ام من قبل مؤسسات مهنية محترفة…

يسعى اكثر من مسؤول في «تيار» سياسي بارز الى التواصل مع حزب سياسي بهدف تعزيز العلاقات وعدم السماح للمصطادين في الماء العكر، ان يتمادول في تظهير صورة بعض الاختلاف في التيارات وكأنها خلافات قد تتطور؟!