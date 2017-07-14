توقيف سوريين على خلفيّة قيامهما بأعمال تجسّسيّة مشبوهة

أوقفت دوريّة من أمن الدّولة في مديريّة النبطيّة الإقليميّة كلاً من السوريين (محمد ع.) وَ (حسين ص.) على خلفيّة قيامهما بأعمال تجسّسيّة مشبوهة تتعلّق بالجيش اللبناني.

وقد عثر في هواتفهما على مقاطع مسجّلة بالفيديو للطرقات المحيطة بوزارة الدّفاع، وكلية القيادة الاركان، ومبنى فرع المخابرات في جبل لبنان، والمدرسة الحربيّة، ومنازل الظبّاط في الحازميّة، ومحيط بعض الأبنية في تلك المنطقة.

بناءً على إشارة مفوّض الحكومة، أحيل الموقوفان إلى المحكمة العسكريّة.