السفارة الايطالية: البعثة العسكرية الثنائية اختتمت تدريب الحرس الجمهوري

أفادت السفارة الإيطالية بأن الدورة الثانية من برنامج التدريب الأساسي الخاص لمصلحة الحرس الجمهوري على يد مدربين إيطاليين، اختتمت الجمعة، في إطار الأنشطة التدريبية التي تنظمها البعثة العسكرية الثنائية الإيطالية في لبنان (MIBIL)

وأشارت إلى أن السفير الإيطالي ماسيمو ماروتي حضر وقائد القوات الخاصة الإيطالية الجنرال نيكولا تزانيللي، وقد سمحت هذه الدورة التي امتدت على خمسة أسابيع بتدريب 38 فردا من أفراد الحرس الجمهوري على يد فريق تدريب متنقل تابع للقيادة المشتركة للقوات الخاصة، ومؤلف من مغاوير الجيش والبحرية وعناصر من وحدة التدخل الخاصة التابعة للكرابينييري.

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وأضافت:”منذ عام 2015، وضعت البعثة العسكرية الثنائية الإيطالية التي يرأسها حاليا الجنرال سلفاتوري راديتسا، برنامجا يهدف إلى اكتساب بعض وحدات القوات المسلحة اللبنانية قدرات تشغيلية متقدمة بغية تعزيز هذه المؤسسة الوطنية اللبنانية الملتزمة حماية الأمن الوطني والدفاع عن الدولة والشعب”.