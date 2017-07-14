بالفيديو: طريقة جديدة لخادمات المنازل لسرقة الأموال…

وثق أحد المواطنين من خلال مقطع “فيديو”، تمّ تداوله بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، طريقة جديدة تقوم بها الخادمات المنازل لسرقة الأموال من مكفوليهم، مطالبا الجميع التنبه لها.

وقال المواطن إنه تعرض للسرقة بهذه الطريقة، إذ أقدمت الخادمة على إخفاء الأموال داخل “أنبوب المعجون” و”المستحضرات الطبية” بعد لفها داخل شريط بلاستيكي لحفظها.

وأضاف أنه فور إخفاء الخادمة للأموال تدعي عدم معرفتها بـ”مصير” الأموال، وفور عودتها لبلدها تقوم بقص الأنبوب من الخلف وتستخرج ما سرقته بكل سهولة.