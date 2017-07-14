بين ترامب والسيدة الفرنسية الاولى… غزل وتشابك أيدٍ!

“هيئتك جميلة جداً”… هكذا وصف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، سيدة فرنسا الأولى، بريجيت ماكرون، أثناء زيارته الرسمية لفرنسا، حسبما ظهر في فيديو نشر على صفحة الحكومة الفرنسية على “فيسبوك”.

واجتمع ترامب (71 عاماً)، والذي واجه انتقادات حادة بسبب تعليقاته على النساء، وزوجته ميلانيا (47 عاماً) مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وزوجته بريجيت (64 عاماً) أمس الخميس في مجمع ليزانفاليد المدفون فيه نابليون بونابرت وغيره من رموز الحرب في فرنسا.

وبعد جولة، التفت ترامب إلى سيدة فرنسا الأولى وأومأ إليها وقال: “هيئتك جميلة جداً”. وكانت ميلانيا زوجة ترامب تقف إلى جوارها.

وبعدما كرر التعليق على الرئيس الفرنسي التفت مرة أخرى إلى بريجيت وقال: “جميلة”، غير أن رد فعلها لم يكن واضحاً.

وكان ترامب قد صافح سيدة فرنسا الأولى بطريقة غير عادية، وجعل يده تتشابك مع يدها.

وسرعان ما ظهرت ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي واستنكر كثيرون تعليقات ترامب واعتبروها جنسية.

ولم يعلق البيت الأبيض. وتناول الرئيسان وزوجتاهما العشاء في مطعم ببرج إيفل مساء الخميس.

وحين كان عمرها 39 عاماً كانت سيدة فرنسا الأولى معلمة لزوجها ماكرون وهو في المرحلة الثانوية. وماكرون هو أصغر زعماء فرنسا منذ قرنين.

وواجه ترامب نقداً واسعاً بسبب تعليقات اعتبرت غير لائقة، منها انتقاده هيئة المرشحتين الرئاسيتين السابقتين هيلاري كلينتون وكارلي فيورينا، وتعليقاته على الممثلة الكوميدية روزي أودونيل والإعلامية أريانا هافنجتون ونجمتي تلفزيون الواقع كيم كارداشيان وهيدي كلوم.

وشهدت حملة ترمب الانتخابية رد فعل عاصفاً في تشرين الأول لدى تسريب فيديو تحدث فيه ترمب بكلمات جريئة عن النساء.