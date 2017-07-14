ترامب: إذا اضطررنا سننقل القاعدة العسكرية من قطر

صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن واشنطن ستنقل القاعدة العسكرية من قطر إذا اضطرت لذلك، مؤكدا على تمويل الدوحة للإرهاب.

وفي مقابلة مع قناة “سي بي أن نيوز”، اعتبر ترامب أن القطريين “معروفين بتمويل الإرهاب، وقد قلنا لهم: لا يمكنكم فعل ذلك، لا يمكنكم فعل ذلك”.

ولدى سؤاله عن قاعدة العديد العسكرية في قطر، أكّد الرئيس الأميركي:” ستكون على ما يرام. أنظر، إذا اضطررنا للرحيل، فإننا سنجد عشر دول مستعدة لبناء قاعدة عسكرية عوض تلك الموجودة في قطر. صدقني”.

وشدّد ترامب على أنه لا يمكن السماح لدول غنية بتسمين ما وصفه بـ”الوحش”، قائلا إن “هذا الوحش هو الإرهاب”.

وكان ترامب قد انتقد قطر، في وقت سابق، داعيا إياها إلى التوقف عن دعم الإرهاب، وقال إن للدوحة تاريخا في دعم التطرف على أعلى مستوى.

وقطعت دول على رأسها السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر بسبب دعمها للإرهاب، فضلا عن التقارب مع إيران وتقويضها للأمن العربي.