المدفعية التركية تقصف مواقع للأكراد شمال سوريا

قصفت المدفعية التركية الجمعة، مواقع تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي السوري الكردي شمال سوريا، ردا على قصف الأخير مواقع للجيش التركي، وفقا لما ذكرت تقارير إعلامية.

وذكرت وكالة “دوغان” التركية أن عناصر من “الاتحاد” فتحوا النيران من منطقة جبل بارسا المتاخمة للحدود باتجاه مواقع الجيش التركي في مدينة كليس جنوب البلاد.

وأضافت الوكالة أن المدفعية التركية المتمركزة في كليس ردت على الفور بقصف مواقع القوات الكردية وفقا لقواعد الاشتباك، مشيرة إلى سماع دوي القذائف وارتفاع الدخان من المناطق التي تم قصفها في الجانب السوري.

وهددت أنقرة مرارا بالرد على أي تهديد تتعرض له تركيا من حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب الكردية والتي تعتبرها تركيا امتدادا لحزب العمال الكردستاني في سوريا.

وصرح وزير الدفاع التركي فكري إيشيق، الأسبوع الماضي، بأن بلاده لا تستبعد شن عملية عسكرية ضد الأكراد في منطقة عفرين بمحافظة حلب السورية إذا اعتبرت أنقرة وجودهم هناك تهديدا لها.