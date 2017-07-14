وزير الدفاع التركي يعلن توقيع مذكرة تفاهم لتطوير نظام دفاع جوي وطني

قال وزير الدفاع التركي فكري إشيق، إن شركات محلية وقعت أول مذكرة تفاهم مع شركات فرنسية وإيطالية، في إطار مشروع تطوير تركيا لنظام دفاع جوي وصاروخي وطنية.

كلام إشيق، جاء خلال مشاركته، اليوم الجمعة، في الاستقبال الذي أقامته السفارة الفرنسية في أنقرة بمناسبة اليوم الوطني الفرنسي.

وتحدث عن التعاون بين تركيا وفرنسا في مجال الصناعات الدفاعية، قائلًا إن “مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم، تعتبر أهم تطور يشهده هذا التعاون”.

وردًا على سؤال أحد الصحفيين حول نظام الدفاع الجوي “إس-400″، الذي تعتزم تركيا شراءه من روسيا، قال إشيق، إن “ذلك النظام يهدف لسد الاحتياجات العاجلة لتركيا، في حين أن المشروع مع الشركات الفرنسية والإيطالية يهدف لتطوير نظام دفاع جوي وصاروخي وطني خاص بتركيا، قادر على حمايتها في مواجهة كافة أنواع التهديدات”.

وأضاف أن “المشروع يشمل البحث والتطوير والإنتاج المشترك (…) فهو مشروع كبير وواسع النطاق بين ثلاثة دول متحالفة تحت مظلة حلف شمال الأطلسي (الناتو)”.

وأشار إلى أن المفاوضات حول مشروع تطوير نظام دفاع جوي صاروخي تركي، “استمرت عامًا كاملًا قبل التوقيع عليه اليوم”.

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