اعتقال مراهقين بعد هجمات بمادة حارقة في لندن

أعلنت الشرطة البريطانية الجمعة أنها اعتقلت مراهقين اثنين بعد خمس هجمات بمادة حارقة في شرق لندن خلفت عدة مصابين بجروح في الوجه، بينهم شخص إصابته بالغة.

وذكرت شرطة العاصمة أن أحد الضحايا كان يركب دراجة عندما توقف مهاجمان يركبان دراجة أخرى بالقرب منه وألقيا مادة حارقة على وجهه، ثم قام أحد المهاجمين بعد ذلك بسرقة الدراجة.

وجرى استدعاء الشرطة بعد أول هجوم الخميس، ولكن أعقبه أربع هجمات أخرى خلال الساعة والنصف التاليين في منطقة شرق لندن، في حين قالت الشرطة إنها تتعامل مع الحوادث على أنها مرتبطة.

ولفتت الشرطة إلى أنها اعتقلت شابا (16 عاما) للاشتباه في تسببه بأذى جسدي جسيم بالإضافة للسرقة، وهو محتجز حاليا في مركز شرطة بشرق لندن.

كما ذكرت شرطة العاصمة عبر تويتر اعتقال مشتبه به ثان (15 عاما) على صلة بالهجمات.

ووصفت رئيسة الوزراء تيريزا ماي سلسلة الهجمات بأنها “مروعة”، موضحة -عبر المتحدثة باسمها- أن حكومتها “تعمل مع الشرطة لبحث ما يمكن اتخاذه من إجراءات أخرى”.

وطالبت الشرطة شهود العيان، ومن لديهم معلومات أو في حيازتهم مقاطع مصورة عن الحوادث، بالإدلاء بإفادتهم.

وتعرّض كل الضحايا الخمسة لإصابات في الهجمات، ولا يوجد بينها ما يهدد الحياة، باستثناء واحد وصفت الشرطة إصابته بأنها “ستغير مجرى حياته”.