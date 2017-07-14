جنبلاط: بيني وبين الحريري سحابة صيف عابرة

وصف رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط مسار علاقته بالرئيس سعد الحريري في الاسابيع الاخيرة والتي وصلت الى حد المقاطعة حتى في افطارات رمضانية، بـ”سحابة صيف”، مؤكداً لـ”النهار” أن العلاقة ستعود الى مجاريها الطبيعية. ولم يعلّق على لقاء مرتقب بينهما وما ستحمله الايام المقبلة من رسم لهذه العلاقة بعد ترميمها على طريقة ما يحصل بين مختلف الافرقاء في لبنان، فكيف اذا كانت على مستوى مكونين كبيرين وفاعلين داخل طائفتيهما.

وبعد طي صفحة الخلافات بين الحريري وجنبلاط يصبح في حكم المؤكد انهما سيحلان في لائحة واحدة ، ولا سيما ان التقدمي ارسل اشارات قبل الاتفاق على قانون الانتخاب توحي بالتوجه الى امكان التوافق على المقاعد في هذه الدائرة، ولا يزال يميل الى هذا المخرج.

ولا يخشى جنبلاط على حضوره بعد جمع اصوات الكتلة الدرزية في دائرة الشوف – عاليه، حيث سيخاض الاستحقاق باطمئنان، اضافة الى العلاقات الطيبة مع “تيار المستقبل” و”القوات” و”الكتائب”.

ولا يشعر جنبلاط بقلق بعد اطمئنانه الى انطلاقة نجله تيمور وحركته عقب تسلمه عباءة الزعامة المحصنة بمظلة دفاع حزبية فاعلة بدأت باطلاق ماكينتها في الجبل بغية تأمين المواكبة والدعم المطلوبين لتيمور في امتحانه الاول ليحافظ على استمرار إرث عائلته في قلب جبل لبنان.