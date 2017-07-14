محليات

جنبلاط: هذا ما ستفعله إسرائيل بفلسطين بعد 4 سنوات…

رأى رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط في تغريدة عبر “تويتر” أن “إسرائيل ستبيع بعد أربع سنوات مياه تحلية من البحر الأحمر الى فلسطين بدل إعطاء الحرية والحقوق المشروعة في الأرض والقدس”.

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المصدر:
twitter

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