جنبلاط: هذا ما ستفعله إسرائيل بفلسطين بعد 4 سنوات…

رأى رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط في تغريدة عبر “تويتر” أن “إسرائيل ستبيع بعد أربع سنوات مياه تحلية من البحر الأحمر الى فلسطين بدل إعطاء الحرية والحقوق المشروعة في الأرض والقدس”.

اسرائيل ستبيع بعد اربع سنوات مياه تحلية من البحر الاحمر الى فلسطين بدل اعطاء الحرية والحقوق المشروعة في الارض والقدس pic.twitter.com/mMIyODokWM — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) July 14, 2017