وهبي: لإقرار السلسلة انطلاقاً مما لدينا من واردات  

أوضح عضو كتلة “المستقبل” النائب أمين وهبي أن كتلة “المستقبل” تقوم بكل الجهود اللازمة من أجل إقرار سلسلة الرتب والرواتب في الجلسة التشريعية التي ستبدأ الثلثاء المقبل.

وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، لفت وهبي الى أن السلسلة كي لا تأتي بنتائجها السلبية على المواطن اللبناني، يجب ان يتأمّن لها التمويل المالي بشكل يضمن إستقرار العملة الوطنية.

وحذر من أن أي إقرار للسلسلة دون حسابات مدروسة الأمر الذي سيكون إعطاء بيد وأخذ بيد ثانية.

ورداً على سؤال، أشار وهبي الى أنه بالأمس حصل تعاطٍ جديد مع قضية المتقاعدين، وبدأ الكلام عن زيادة درجات للمعلمين، وعدم زيادة الـ TVA 1%. وهذا ما يدلّ أن النقاش مستمر، وهناك عقبات يجب حلحلتها.

وفي هذا الإطار، أيّد وهبي السلسلة شرط أن تكون بالإمكانيات التي يمكن تأمينها، بمعنى بقدر الواردات تكون أرقام السلسلة، معتبراً أن اي كلام آخر يعرّض العملة الوطنية للخطر ويصيب أولاً ذوي الدخل المحدود.

ودعا وهبي الى إعادة قراءة تجربة حكومة الرئيس الراحل عمر كرامي في العام 1992 حيث تمّ رفع الحدّ الأدنى من 50 الف ليرة لبنانية الى 120 ألفاً أي 140% دون تامين واردات، وجميعنا يذكر ما حصل وقتذاك، فارتفع الدولار من 880 ل.ل. الى نحو 3000 ليرة لبنانية. فعندها لم تعد هناك أي قيمة لزيادة الأجور.

وهل هناك إمكانية لسحب مشروع السلسلة أو استرداده من قبل الحكومة، أجاب وهبي: هذا الأمر سيعيد الأمور الى نقطة الصفر والمربّع الأول، فإعادة المشروع الى الحكومة يعني إدخال الكثير من التعديلات إليه، ثم إحالته الى اللجان المشتركة لدراسته ثم الى الهيئة العامة لإقراره.

وأبدى وهبي اعتقاده ان الحل الأقرب هو تأمين الموارد، بمعنى إقرار السلسلة وفقاً لما لدينا من موارد. وختم: “ما هو سوى ذلك يكون تعريضاً الناس الى الخطر”.