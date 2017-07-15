التحالف يقصف مخازن أسلحة في قاعدة الديلمي بصنعاء

شنت طائرات التحالف العربي غارتين على قاعدة الديلمي العسكرية التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي شمال مدينة صنعاء.

و تلت عملية القصف سلسلة انفجارات عنيفة مع تصاعد أعمدة الدخان، ورجحت المصادر تدمير مخزن أسلحة وذخائر للميليشيات.

كما نفذت مقاتلات تحالف دعم الشرعية فجر السبت، غارات عدة على جبهة نهم شمال شرق صنعاء، مستهدفة تعزيزات عسكرية للميليشيات في منطقة المدفون.

وصدّ الجيش الوطني هجوما للميليشيات على مواقعه في منطقتي بران والمدفون على جبهة نهم خلال الساعات الماضية، ودارت اشتباكات استمرت أكثر من عشر ساعات تم خلالها كسر الهجوم، وإجبار الميليشيات على التراجع وتكبيدها أكثر من ثلاثين قتيلا وجريحا بحسب مصار عسكرية ميدانية.