والدة العسكري حسين عمار: أحد جنود الجيش الحر أبلغنا أن العسكريين في الجرود

لفتت ووالدة العسكري المخطوف حسين عمار آمنة الى أنه في المرة الأخيرة التي قصدن فيها الجرود مع مواطن من عرسال التقت النسوة “شخصاً سورياً من الجيش الحر كلّفه التنظيم تسليمنا حافظة معلومات (u.s.b)”، على حد قول آمنة زكريا عمار لـ “الحياة”.

وأضافت: “قال لنا أنا من الجيش الحر، وسلّم حافظة المعلومات لغنوة يوسف، وأكد لنا أنها تحتوي على صور للعسكريين الذين ما زالوا على قيد الحياة، سلموها إلى الجيش اللبناني وأبلغوا دولتكم أن “الدولة الإسلامية” مستعدة للتفاوض معها وإطلاع الأهالي على صحة الجنود، وحتى يمكنهم رؤية الجنود عبر “سكايب” وأنها كلّفت وسيطاً، فلتعيّن أحداً من قبلها”.

وأكدت آمنة “أننا سلّمنا حافظة المعلومات إلى مديرية التوجيه ولم نستطع فتحها لأننا لا نمتلك برنامجاً يمكننا من ذلك وأبلغنا الدولة بما قاله لنا هذا الشخص في الجرود وكان رد الرئيس سعد الحريري سنتابع الموضوع”.

وقالت: “تبيّن أن حافظة المعلومات لا تحتوي على شيء، لا نعرف إذا كانت رسالة إلى الدولة عبرنا لا أكثر ولا أقل، ومنعنا من العودة إلى الجرود منذ ذلك الحين من قبل السلطات اللبنانية على رغم أنني أبلغت الرئيس الحريري استعدادي للعودة لأتسلم مطالب التنظيم بنفسي”. وأكدت أن “هذا الشخص الذي قابلناه أبلغهم أن الجنود ما زالوا موجودين في الجرود”.