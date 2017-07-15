كيدانيان ونظيرته الأردنية إستقبلا المشاركين في الأيام العالمية للشبيبة المارونية

إستقبل وزير السياحة أواديس كيدانيان ووزيرة السياحة الأردنية السيدة لينا عناب وممثلون عن وزارة السياحة مساء أمس في مطار رفيق الحريري الدولي، الوفود الشبابية الوافدة إلى لبنان لقضاء الأيام العالمية للشبيبة المارونية.

وبدأت الوفود بالوصول إلى لبنان من أنحاء العالم كافة، حيث بلغ عدد المشاركين في هذا المؤتمر حوالى الف وخمسمائة مشارك أتوا أيضا لقضاء عطلة الصيف في لبنان.

وأعرب كيدانيان خلال استقباله للشباب عن تفاؤله لهذا الموسم، وبشر “بوفود اغترابية أخرى ستصل إلى لبنان عبر جمعيات متعددة”.

هذا، وأقيم للوافدين في المطار استقبال مميز، تخلله رقصات وأغان فولكلورية لبنانية.