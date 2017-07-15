نتنياهو يعترف…

أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بوجود إسرائيليين اثنين بيد حركة “حماس” في قطاع غزة، ويعد هذا الاعتراف الأول من نوعه من مسؤول إسرائيلي.

وأعلن نتنياهو في مقابلة مع القناة “20” العبرية، السبت، إن حكومته تبذل جهودا جبارة لاستعادة الجنديين أورون شاؤول وهدار غولدين، بالإضافة لاستعادة المواطنين أبارا منغستو وهشام السيد.

وزعم نتنياهو أن “حماس” تحتجز المواطنين الاثنين بشكل “وحشي”، مشيراً إلى مواصلة الجهود لاستعادتهم مع الجنود، قائلاً إنه لا يمكنه إعطاء تفاصيل أكثر.

فيما كتبت صحيفة “هآرتس” العبرية، إن هذا يعد الاعتراف الأول من مسؤول بهذا المستوى بوجود منغستو والسيد بيد حركة “حماس”.

وأسرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الإسرائيليين الأربعة خلال، وبعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة صيف 2014.