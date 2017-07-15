عيد: أننسق مع النظام السوري ليتسلّم النازحين على الحدود ويعتقل ويقتل من يريد منهم؟!

أشار رئيس مصلحة النقابات في “القوّات اللبنانيّة” المحامي شربل عيد إلى أن “من يطالبهم بالتنسيق مع النظام السوري فاته ان المناطق الآمنة التي يطالبون بترحيل النازحين اليها هي خارج سيطرة هذا النظام”، سائلاً: “أننسق مع النظام السوري ليتسلّم النازحين على الحدود ويعتقل ويقتل من يريد منهم؟!”. وأضاف في تغريدات عبر “تويتر”: “النظام السوري مدانٌ على الأقل وقضائياً بتفجير مسجدي التقوى والسلام واقل ما يتوجب علينا فعله هو طرد سفيره في لبنان وعدم التنسيق معه في اي امر”.

وتابع عيد: “التنسيق مع النظام السوري يعرقل عودة النازخين، فلتتخذ الحكومة قراراً سيادياً لبنانياً وتبلغه للامم المتحدة ولننفذّه من جانب واحد”. وختم قائلاً: “التنسيق مع النظام السوري يعرقل عودة النازخين، فلتتخذ الحكومة قراراً سيادياً لبنانياً وتبلغه للامم المتحدة ولننفذّه من جانب واحد”.

لمن يطالبنا بالتنسيق مع النظام السوري فاته ان المناطق الآمنة التي نطالب بترحيل النازحين اليها هي خارج سيطرة هذا النظام! — Charbel Eid ?? (@MeCharbelEid) July 14, 2017

أننسق مع النظام السوري ليتسلّم النازحين على الحدود ليعتقل ويقتل من يريد منهم؟! — Charbel Eid ?? (@MeCharbelEid) July 14, 2017

النظام السوري مدانٌ على الأقل وقضائياً بتفجير مسجدي التقوى والسلام واقل ما يتوجب علينا فعله هو طرد سفيره في لبنان وعدم التنسيق معه في اي امر — Charbel Eid ?? (@MeCharbelEid) July 14, 2017

التنسيق مع النظام السوري يعرقل عودة النازخين، فلتتخذ الحكومة قراراً سيادياً لبنانياً وتبلغه للامم المتحدة ولننفذّه من جانب واحد — Charbel Eid ?? (@MeCharbelEid) July 14, 2017