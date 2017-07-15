أخبار حزبية

عيد: أننسق مع النظام السوري ليتسلّم النازحين على الحدود ويعتقل ويقتل من يريد منهم؟!

أشار رئيس مصلحة النقابات في “القوّات اللبنانيّة” المحامي شربل عيد إلى أن “من يطالبهم بالتنسيق مع النظام السوري فاته ان المناطق الآمنة التي يطالبون بترحيل النازحين اليها هي خارج سيطرة هذا النظام”، سائلاً: “أننسق مع النظام السوري ليتسلّم النازحين على الحدود ويعتقل ويقتل من يريد منهم؟!”. وأضاف في تغريدات عبر “تويتر”: “النظام السوري مدانٌ على الأقل وقضائياً بتفجير مسجدي التقوى والسلام واقل ما يتوجب علينا فعله هو طرد سفيره في لبنان وعدم التنسيق معه في اي امر”.

وتابع عيد: “التنسيق مع النظام السوري يعرقل عودة النازخين، فلتتخذ الحكومة قراراً سيادياً لبنانياً وتبلغه للامم المتحدة ولننفذّه من جانب واحد”. وختم قائلاً: “التنسيق مع النظام السوري يعرقل عودة النازخين، فلتتخذ الحكومة قراراً سيادياً لبنانياً وتبلغه للامم المتحدة ولننفذّه من جانب واحد”.

 

كلمات مفتاحية:
المناطق الآمنةسورياعودة النازحين
المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

اخترنا لكم

خبر عاجل