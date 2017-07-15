مقتل 4 مسلحين بتبادل لإطلاق النار مع الأمن المصري في الإسماعيلية

قتل 4 مسلحين السبت باشتباكات مسلحة مع قوات الأمن المصرية في منطقة جبلبانة بالقنطرة شرق الإسماعيلية.

وأعلن مصدر أمني أنّ المعلومات التي وردت إلى جهاز الأمن الوطني بالإسماعيلية، تفيد بوجود مجموعة من العناصر التكفيرية الهاربة من سيناء، كانت بصدد تنفيذ عدد من العمليات في الإسماعيلية، لافتا إلى أنه تم رصد 4 عناصر من التكفيريين، ومهاجمتهم وقتلهم عقب تبادل لإطلاق النار مع القوات.

وأشار المصدر إلى أنه تم ضبط بعض الأسلحة النارية بحوزة المتهمين، مؤكدا أنه تم التحفظ على جثث التكفيريين بمستشفى الإسماعيلية العام.