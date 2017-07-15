محفوض: خيار زياد حواط مع “القوات” هو الصح ونشجّعه

‏قال رئيس “حركة التغيير” المحامي ايلي محفوض أنه يجب تشجيع شخصيات نجحت في المجتمع وبصمت بإنجازاتها وعليه فإننا نشجع كادرات من أمثال زياد حواط نجحوا إنمائيا كي ينخرطوا في العمل السياسي من خلال الانتخابات النيابية وخياره مع ‫”القوات اللبنانية” هو الخيار الصحّ.

وأشار محفوض في سلسلة تغريدات له عبر تويتر الى أن التعديل الوزاري المطروح اليوم وإن حصل فإنه لن يبدل بواقع حال الحكومة بشيء المطلوب هو تغيير في ذهنية النشاط والعمل الحكومي والمطلوب أيضا إنتاجية فعالة وليس مجرد شعارات وخطابات طنّانة رنانة.

وعن معركة عرسال أشار محفوض الى أن ‏تطهير جرود عرسال من الإرهابيين هو أمر حتمي وتحرير العسكريين المخطوفين هو واجب وكل من لديه رغبة بالمساهمة فليضع نفسه بتصرف الجيش اللبناني وحده فالأمرة والقيادة للمؤسسة العسكرية وحدها دون أي شريك.