محفوض: خيار حواط مع “القوات اللبنانية” هو الأصح ‏

اعتبر رئيس “حركة التغيير” ايلي محفوض أنه “يجب تشجيع شخصيات نجحت في المجتمع وبصمت بإنجازاتها وعليه فإننا نشجع كادرات من أمثال زياد حواط نجحوا إنمائيا كي ينخرطوا في العمل السياسي من خلال الانتخابات النيابية وخياره مع “القوات اللبنانية” هو الخيار الصح”.

وأشار الى “أن التعديل الوزاري المطروح اليوم وإن حصل فإنه لن يبدل بواقع حال الحكومة بشيء فالمطلوب هو تغيير في ذهنية النشاط والعمل الحكومي والمطلوب أيضا إنتاجية فعالة وليس مجرد شعارات وخطابات طنانة رنانة”.

وعن معركة عرسال لفت الى ان تطهير جرود عرسال من الإرهابيين هو أمر حتمي وتحرير العسكريين المخطوفين هو واجب وكل من لديه رغبة بالمساهمة فليضع نفسه بتصرف الجيش اللبناني وحده، فالأمرة والقيادة للمؤسسة العسكرية وحدها دون أي شريك”.