قضية فرح قصاب إلى الواجهة من جديد… تقرير لجنة التحقيقات يتعارض مع التحقيق الاولي

عرض تقرير لجنة التحقيقات الخاصة بقضية فرح قصاب، برئاسة الدكتورة مريم رجب، على مجلس النقابة فرفضه كما رفضه نقيب الأطباء ورفض التوقيع عليه خصوصا انه يتعارض مع التحقيق الأولي الذي اجرته لجنة التحقيقات السابقة برئاسة دكتورة كلود سمعان والذي أشار بوضوح الى ان عملية شفط الدهون لم تكن مبررة والى مكامن خلل عديدة كعدم ذكر كميات البنج والبوتكس التي أعطيت وعدم وجود آلات مراقبة في الغرفة وان محاولة إنعاش المريضة كانت دون المستوى المطلوب.

كما ان احدا لم يلاحظ ان ضغط المريضة اثناء العملية التى دامت حوالي ٣ ساعات و نصف كان مرتفعا ١٥٠/٩٠ ونبضها عاليا، وهبط الضغط بعد العملية الى ١٠٠/٦٠ بينما بقي النبض مرتفعا.

وكانت فرح قصاب قد توفيت بعد اجرائها عملية شفط للدهون في مستشفى الدكتور نادر صعب.