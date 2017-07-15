حسن خليل من بعلبك: لا تنتظروا ان تأتي الخدمة اليكم نحن في دولة علينا ان ننتزع فيها حقوقنا

استهل وزير المالية علي حسن خليل زيارته لمدينة بعلبك بلقاء في قاعة قيادة إقليم البقاع لحركة “أمل” في بعلبك.

واعتبر حسن خليل أن الدولة قصرت طويلا في تقديم الخدمات لهذه المنطقة، ولكن خلال السنوات الماضية كان هناك عمل جاد ومسؤول لتعويض ما يمكن تعويضه، فلا قوة ولا مناعة ولا حصانة لهذا الوطن دون استقرار ومناعة وحصانة منطقة بعلبك الهرمل، والتزامنا السياسي والوزاري الذي ننطلق به من تمثيلنا لـ”حركة أمل” وتوجيهات الرئيس نبيه بري يوجب علينا ان نكون بخدمتكم”.

وتابع: “أقف امامكم لأقول لكم طالبونا وحاسبونا وتابعونا واعملوا بجد في كل ما يتعلق بقضايا مدنكم وبلداتكم، لا تنتظروا ان تأتي الخدمة اليكم على الاطلاق، نحن في دولة علينا ان ننتزع فيها حقوقنا وان نعمل بكل ما نملك لنحقق مطالب الناس”.

وقال: “ما نطمح اليه ان تتحول الدولة بكل مؤسساتها الى ورشة عمل جدية لرفع شأن هذه المنطقة باعلان حال طوارئ اقصادية واجتماعية ومالية وعلى كل الصعد وبكل الاتجاهات لتحقيق كل ما يمكن تحقيقه”.

ودعا البلديات الى “التواصل والتعاون لمتابعة خطوات تحقيق مطالب البلديات ومستقبل وحياة الناس”.

وختم: “اننا مقبلون على أجواء أفضل على صعيد تفعيل عمل الحكومة، فقد تعاهدنا كقوى سياسية ان نجعل الفترة الفاصلة عن الاستقاق الانتخابي ورشة حقيقية على مستوى الوطن ككل ولا يمكن ان يكون هناك ورشة عمل إنمائية ان لم يكن لبعلبك الهرمل على رأس أولوياتها”.