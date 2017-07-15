بعد النصر في الموصل… القوات العراقيّة تستعرض وغوتيريس متخوف

شهدت بغداد استعراضا عسكريا حضره رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الاستعراض الذي حمل عنوان التحرير والنصر نُظم في ساحة الاحتفالات داخل المنطقة الخضراء ويأتي بعد أيام من استعادة الموصل من “داعش”.

وأصدر المكتب الإعلامي للعبادي بياناً مقتضباُ، يوضح فيه أنّ الاستعراض شهد “مشاركة جميع التشكيلات العسكرية والأمنية في وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي، وجمع من أهل الضحايا”.

في المقابل أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس مجلس الأمن الدولي أن الوضع في العراق غير مستقر رغم دخول القوات العراقية مدينة الموصل وانتزاعها من قبضة داعش.

وأوضح غوتيرس أنه يجب إصلاح قطاع الأمن على نحو شامل وفي الأجل الطويل لمواجهة التحديات.

وأعرب غوتيرس عن قلقه إزاء التقارير التي تشير إلى انتشار الجماعات المسلحة المحلية دون رقابة حكومية مناسبة.

وطالب أمين عام الأمم المتحدة أعضاء مجلس الأمن بالموافقة على تمديد بعثة الأمم المتحدة في العراق لمدة عام جديد.